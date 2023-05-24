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كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 03:07 مساء
كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (فرانس برس)
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يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، أن الدوري السعودي لكرة القدم سيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبون والبنية التحتية.

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد تسجيله هدف الفوز للنصر الثلاثاء على الشباب (3-2) في مباراة جماهيرية في الرياض ضمن الدوري السعودي، قلب فيها «العالمي» تأخره بهدفين «الدوري السعودي يتحسّن، العام المقبل سيكون أفضل بعد، خطوة بخطوة. أعتقد أن هذا الدوري سيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبون والبنية التحتية».

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الاتحاد يقترب من التتويج بالدوري السعودي
تابع الـ«دون» (38 عامًا) في حديث إلى «الرياضية السعودية» «أعتقد أن هذا البلد يملك إمكانات مذهلة وشعبًا رائعًا والدوري سيكون رائعًا برأيي». ورغم فوزه التاسع عشر هذا الموسم في 28 مباراة، بقي النصر ثانيًا بفارق ثلاث نقاط وراء الاتحاد الفائز على الباطن (1-0). ويحتاج الاتحاد إلى فوز واحد في مباراتيه الأخيرتين لانتزاع اللقب الأول في الدوري منذ 2009، وإرسال رونالدو خالي الوفاض في موسمه الأول مع فريق العاصمة، حسب «فرانس برس».

نجم ريال مدريد السابق: سعيد بما قدمناه
أضاف نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق «سعيد جدًا. قدمنا مباراة رائعة. قلب تأخرنا بفارق هدفين كان صعبًا جدًا، لكن بقينا واثقين حتى النهاية وسجلنا ثلاثة أهداف. أهنئ كامل الفريق والجمهور كان رائعًا. نحن سعداء كثيرًا».

العقد الخيالي يمنح «الدون» تفوقًا ماليًا على ميسي
وبات رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر، الرياضي الأعلى أجرًا في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة «فوربس» السنوي نُشر مطلع مايو الجاري.

وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضًا «فرصًا تسويقية إضافية» في هذا البلد الذي بات هو أيضًا سفيره الرياضي غير الرسمي.

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