إسقاط عقوبة فينيسيوس.. وفالنسيا يحتج على غرامة الـ45 ألف يورو مع غلق المدرج ويصفها بـ«الظالمة»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» إلغاء طرد وإيقاف فينيسيوس جونيور الذي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد فالنسيا، كما سبق توقيف أشخاص في فالنسيا بشبهة التورط في هذه الإساءات العنصرية.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا الأحد الماضي، حسب «رويترز».

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حالة طرد الحكم ريكاردو

وطرد الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا، بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.

واشتكى فينيسيوس في وقت سابق من المباراة بتعرضه لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا، مما أدى إلى توقف المباراة لعشر دقائق مع إشارته إلى الأشخاص الذين هتفوا ضده.

بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وأضاف الاتحاد في بيان «لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم جرى تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية».

وأكمل «الحكم لم يجر إبلاغه بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث».

الشرطة تحتجز مجموعة من المتورطين

واحتجزت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص أمس الثلاثاء ووجهت لهم اتهامات مختلفة، كما قام الاتحاد الإسباني بتغريم فالنسيا 45 ألف يورو وأغلق المدرج الجنوبي بملعب ميستايا لخمس مباريات.