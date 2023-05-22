خصم 10 نقاط من اليوفي قد يبعده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال، ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي، مما يصعّب مهمته في حجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي، وسيتراجع فريق السيدة العجوز بسببها من المركز الثاني إلى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».