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تتويج رسمي منتظر لسان جرمان بلقب الدوري الـ11 السبت.. ومبابي يتصدر الهدافين بـ28

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 04:29 مساء
تتويج رسمي منتظر لسان جرمان بلقب الدوري الـ11 السبت.. ومبابي يتصدر الهدافين بـ28
مبابي يحتفل بالتفوق مع سان جيرمان. (إنترنت)
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ضمن باريس سان جرمان نظريًا إحراز لقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على أوكسير (2-1) الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق، ليرتفع رصيد باريس سان جرمان إلى 84 نقطة، متقدمًا بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية، ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضًا، حسب «فرانس برس».

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ويكفي فريق المدرب كريستوف غالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورغ السبت المقبل لحسم اللقب، ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز الـ16، متقدمًا بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، ويحل ضيفًا على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.

ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين، متقدمًا بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

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