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الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 09:32 مساء
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
لقطة من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
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أسدى فالنسيا خدمة كبيرة لأتلتيكو مدريد وأسقط ريال مدريد بهدف لصفر، ليعزز الأول آماله بالبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء طغت عليه إساءات عنصرية بحق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

منح اللاعب الشاب دييغو لوبيس التقدم لفالنسيا في الشوط الأول عند الدقيقة 33، إلا أن الشوط الثاني كان فوضويًا وشهد توترًا بين فينيسيوس والجماهير المضيفة في ملعب ميستايا، قبل أن يُطرد المهاجم البرازيلي في وقت لاحق لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال إشكال بينهما، وفق «فرانس برس».

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وتأخرت المباراة لدقائق عدة، بعدما تعرض اللاعب البرازيلي لإساءة عنصرية واضحة من قبل أحد مشجعي فالنسيا.

ووقف فينيسيوس خلف المرمى متوجها إلى أحد الجماهير مشيرًا إليه، فيما وقف إلى جانبه مواطنه إيدر ميليتاو.

وتحدث حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فورًا كي تستمر المباراة.

تأخير المباراة بسبب العنصرية
استمر التأخير لحوالي عشر دقائق، لتُستكمل المباراة بعدها ويتصدى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي بشكل رائع لمحاولة فيدي فالفيردي.

ومن ثمّ تصدى حارس فالنسيا بشكل رائع لتسديدة الألماني توني كروس من ركلة حرّة.

وشهد الوقت بدل الضائع إشكالًا بين لاعبي الفريقين، قبل أن يطرد فينيسيوس لضربة دورو بذراعه.

وتقدم فالنسيا إلى المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة ليقترب أكثر فأكثر من تأكيد بقائه في دوري النخبة.

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