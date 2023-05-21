الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا مهمًا على أوساسونا ويضمن التأهل إلى دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة ليتقدم إلى المركز الثاني موقتًا، وذلك ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وبات في رصيد أتلتيكو 72 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن ريال مدريد الذي يلعب مع فالنسيا في وقت لاحق مع فرصة العودة إلى مركز الوصافة، وفق «فرانس برس».

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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ومنح يانيك كاراسكو التقدم لـ«روخيبلانكوس» ضد وصيف بطل كأس إسبانيا، بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 44.

وأجبر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا بعد تعرُّضه لضربة قوية في الظهر من مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.

وضاعف ساؤول نيغيز من تقدم فريقه بعد تقدمه نحو المنطقة وأطلق تسديدة قوية بالدقيقة 62.

وحسم الأرجنتيني أنخل كوريا مهرجان الأهداف بثالث من تسديدة منخفضة إثر تمريرة بينية من رودريغو دي بول عند الدقيقة 82.

خطف بطاقة التأهل إلى الأبطال

وحسم أتلتيكو عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على أوساسونا، وذلك بعد خروجه المذل من دور المجموعات.

كما شكلت الخسارة ضربة موجعة لطموحات أوساسونا بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وكان إسبانيول، التاسع عشر، حقق فوزًا ثمينًا على رايو فايكانو بهدفين لواحد ليقلّص الفارق مع بلد الوليد وخيتافي اللذين يتقدمان عليه بنقطة واحدة في منطقة الخطر.