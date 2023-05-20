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الدوري الإنجليزي: برنتفورد يعمّق جراح توتنهام بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 06:00 مساء
الدوري الإنجليزي: برنتفورد يعمّق جراح توتنهام بثلاثية
لقطة من مواجهة توتنهام وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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عمّق توتنهام جراحه هذا الموسم بعد تعرّضه لخسارة جديدة مفاجئة أمام ضيفه برنتفورد بثلاثة أهداف لواحد، السبت في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وهذه خامس خسارة في آخر سبع مباريات لفريق شمال لندن الذي بات مركزه السابع مهدّدًا، وبالتالي تأهله إلى المسابقات الأوروبية، بحال فوز أو تعادل أستون فيلا لاحقاً على أرض ليفربول الخامس، وفق «فرانس برس».

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تقدّم فريق المدرب الموقت راين مايسون مبكرًا عبر هدافه الدولي هاري كاين، من ضربة حرة بعيدة رائعة، رافعًا رصيده إلى 28 هدفًا هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدقيقة الثامنة.

لكن برنتفورد ردّ في الشوط الثاني عبر ثنائية الكاميروني براين مبويمو في الدقيقتين 50 و62، قبل أن يحسم الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا النتيجة من مسافة قريبة بالدقيقة 88، في ظل هتافات ويافطات معادية من جماهير توتنهام تجاه إدارتها التي تخلت منتصف الموسم عن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

غياب توني عن المواجهة للإيقاف
ولعب برنتفورد دون مهاجمه إيفان توني (21 هدفًا) الموقوف ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، بيد أن برنتفورد عزّز مركزه التاسع، بفارق نقطة عن توتنهام، بفوز رابع في آخر خمس مباريات.

وتُقام السبت ست مباريات آخرها بين أرسنال ونوتنغهام فوريست. وبحال خسارة أرسنال، وصيف الترتيب، سيقدّم اللقب الخامس في ستة مواسم لمانشستر سيتي الذي يستقبل الأحد تشيلسي الحادي عشر ويبتعد عنه راهنًا بفارق أربع نقاط.

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