دورة روما للتنس: ريباكينا تضرب موعدًا أمام كالينينا في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة السادسة عالميًا موعدًا في نهائي دورة روما الإيطالية للألف للسيدات في كرة التنس أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا الـ47 عالميًا بعد فوز الأولى على اللاتفية يلينا أوستابينكو المنصفة الـ20 بمجموعتين للا شيء بواقع (ستة اثنين) و(ستة لأربعة)، والثانية على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الـ12 عالميًا بمجموعتين لواحدة (سبعة خمسة) و(خمسة سبعة) و(ستة لاثنين) الجمعة.

وستتواجه ريباكينا التي بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، مع كالينينا السبت في المواجهة النهائية، وفق «فرانس برس».

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وتأهلت ريباكينا إلى دور الأربعة بعد انسحاب منافستها في دور الثمانية البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب مرتين والمرشحة الأوفر حظًا للظفر باللقب قبل البطولة بداعي الإصابة فيما كانت النتيجة متعادلة بمجموعة لكل منهما.

على الجانب الآخر، أهدت كالينينا فوزها في دور نصف النهائي إلى بلادها التي تواجه غزوًا روسيًا مستمرًا منذ أكثر من عام.

وقالت «من المهم للغاية أن نحاول الفوز في كل مباراة مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به أوكرانيا».

وتابعت «آمل أن أتمكن من إعطاء بعض الأمل وربما بعض المشاعر الإيجابية لبلدي».

اللاعبة «الأقل تصنيفًا»

وتعد كالينينا اللاعبة الأدنى تصنيفًا، التي تخوض نهائي الدورة منذ العام 1986، وستحرز تقدمًا هائلاً في التصنيف العالمي حيث ستعود لتحتل المركز الـ 28، الأعلى لها في مسيرتها.

وسيطرت اللاعبة الأوكرانية على المجموعة الثالثة بعد صراع قويّ في المجموعتين الأولى والثانية.