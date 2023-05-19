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المدافع جونز يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 03:59 مساء
المدافع جونز يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فيل جونز. (أرشيفية: الإنترنت)
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يغادر المدافع فيل جونز الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة نادي مانشستر يونايتد، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في نهاية الموسم الحالي بعد 12 عاماً قضاها في ملعب «أولد ترافورد».

وأفاد فريق «الشياطين الحمر» الجمعة أن جونز الذي لاحقته لعنة الإصابات، ويعاني لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية سيغادر يونايتد عند انتهاء عقده في يونيو المقبل، وفق «فرانس برس».

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ودافع اللاعب البالغ 31 عاماً عن ألوان يونايتد الذي انضم إلى صفوفه قادماً من بلاكبيرن عام 2011، خلال 229 مباراة وسجل ستة أهداف، وساهم في فوزه بلقب الدوري 2013 والكأس 2016 و«اليوروبا ليغ» 2017.

وكتب جونز الذي لم يقرر مستقبله في الملاعب عبر صفحته على تويتر قائلاً «هذا ليس وقت الحزن. لقد حان الوقت للنظر إلى الخلف بالنسبة لي ولعائلتي، والشعور بالسعادة لأنني تمكنت من عيش حلم في يونايتد».

الغياب عن المباريات لقرابة عام
وأضاف «يمكنني دائماً القول لعائلتي وأصدقائي إنه لا يستطيع الكثير من الناس اللعب لهذا النادي، وأن يكونوا دائماً ضمن تاريخه وأن يكونوا قادرين على النظر إلى الوراء مع هذا الكمّ الكبير من الذكريات السعيدة».

ولم يخُض جونز أي مباراة منذ قرابة عام، مكتفياً بـ13 مباراة فقط منذ بداية موسم 2019-2020.

وأردف «أتمنى لو كان بإمكاني اللعب أكثر. أتمنى لو كان بإمكاني تقديم المزيد للعديد من اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم...».

وختم «في بعض الأحيان، في الحياة، تحدث أشياء لا نحبها، ولكن علينا أن نتعلم قبولها ونكون في سلام في أذهاننا لأننا فعلنا كل ما في وسعنا للتغلب على التحديات».

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