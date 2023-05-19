  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 02:25 مساء
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب
لقطة من مواجهة سابقة بين مانشستر سيتي وتشيلسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يريد مانشستر سيتي أن يضع المدماك الأول نحو ثلاثية محتملة، حيث يستعد للتتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستقبل تشيلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ويستطيع سيتي الظفر باللقب أيضا في حال خسارة مطارده المباشر أرسنال امام مضيفه نوتنغهام فوريست قبل 24 ساعة أو حتى يستطيع ضمان اللقب نظريا في حال انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل نظرا إلى فارق الأهداف الكبير الذي يفصله عن الفريق اللندني، وفق «فرانس برس».

- الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال
- الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون

وبات سيتي على مشارف احراز لقبه الثالث تواليا والخامس في السنوات الست الأخيرة، حيث يتقدم على أرسنال المتصدرة لفترة طويلة بفارق أربع نقاط قبل نهاية الموسم بمرحلتين.

وانتظر سيتي حتى الجولة الأخيرة الموسم الماضي لضمان فوزه عندما كاد اللقب يفلت منه إثر تخلفه أمام أستون فيلا بهدفين لصفر، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويخرج فائزا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

بيد أنه الآن يجد نفسه في موقع مريح جدا بعد فوزه في مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري المحلي، بينها انتصاره المدوي على أرسنال بالذات برباعية لهدف الشهر الماضي.

لقب الدوري بداية لتحقيق الثلاثية التاريخية
وسيكون لقب الدوري منصة لسيتي نحو إحراز ثلاثية نادرة لم يحققها في إنجلترا سوى جاره مانشستر يونايتد العام 1999، علما بأن سيتي سيواجه جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر منه ضد إنتر الإيطالي على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وجّه سيتي رسالة شديدة اللهجة إلى منافسه الإيطالي عندما ضرب ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع 14 لقبا، برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي الأربعاء، ليؤكد أنه مرشح فوق العادة للتتويج بباكورة ألقابه القارية بعد أن خسر في أول نهائي له أمام مواطنه تشيلسي (واحد- صفر) العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يوروبا ليغ»: روما يتأهل لمواجهة إشبيلية في النهائي
«يوروبا ليغ»: روما يتأهل لمواجهة إشبيلية في النهائي
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يهزم برايتون في طريقه للتأهل إلى الأبطال
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يهزم برايتون في طريقه للتأهل إلى ...
دوري السلة الأميركي: دنفر يحقق فوزه الثاني تواليا على ليكرز
دوري السلة الأميركي: دنفر يحقق فوزه الثاني تواليا على ليكرز
الدوري الإسباني: فالنسيا يسعى لاستغلال حالة الريال من أجل تفادي الهبوط
الدوري الإسباني: فالنسيا يسعى لاستغلال حالة الريال من أجل تفادي ...
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة ......
المزيد
الدوري الإيطالي: قمة بين نابولي وإنتر على وقع الاحتفالات
الدوري الإيطالي: قمة بين نابولي وإنتر على وقع الاحتفالات...
بعد ارتباطه بالانتقال إلى الريال.. مشاركة بيلينغهام ضد أوغسبورغ محل شك
بعد ارتباطه بالانتقال إلى الريال.. مشاركة بيلينغهام ضد ......
المدافع جونز يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل
المدافع جونز يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل...
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب...
الدوري الإسباني: فالنسيا يسعى لاستغلال حالة الريال من أجل تفادي الهبوط
الدوري الإسباني: فالنسيا يسعى لاستغلال حالة الريال من أجل ......
المزيد