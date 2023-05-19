الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي وعينه على اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

يريد مانشستر سيتي أن يضع المدماك الأول نحو ثلاثية محتملة، حيث يستعد للتتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستقبل تشيلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



ويستطيع سيتي الظفر باللقب أيضا في حال خسارة مطارده المباشر أرسنال امام مضيفه نوتنغهام فوريست قبل 24 ساعة أو حتى يستطيع ضمان اللقب نظريا في حال انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل نظرا إلى فارق الأهداف الكبير الذي يفصله عن الفريق اللندني، وفق «فرانس برس».

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وبات سيتي على مشارف احراز لقبه الثالث تواليا والخامس في السنوات الست الأخيرة، حيث يتقدم على أرسنال المتصدرة لفترة طويلة بفارق أربع نقاط قبل نهاية الموسم بمرحلتين.

وانتظر سيتي حتى الجولة الأخيرة الموسم الماضي لضمان فوزه عندما كاد اللقب يفلت منه إثر تخلفه أمام أستون فيلا بهدفين لصفر، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويخرج فائزا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

بيد أنه الآن يجد نفسه في موقع مريح جدا بعد فوزه في مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري المحلي، بينها انتصاره المدوي على أرسنال بالذات برباعية لهدف الشهر الماضي.

لقب الدوري بداية لتحقيق الثلاثية التاريخية

وسيكون لقب الدوري منصة لسيتي نحو إحراز ثلاثية نادرة لم يحققها في إنجلترا سوى جاره مانشستر يونايتد العام 1999، علما بأن سيتي سيواجه جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر منه ضد إنتر الإيطالي على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وجّه سيتي رسالة شديدة اللهجة إلى منافسه الإيطالي عندما ضرب ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع 14 لقبا، برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي الأربعاء، ليؤكد أنه مرشح فوق العادة للتتويج بباكورة ألقابه القارية بعد أن خسر في أول نهائي له أمام مواطنه تشيلسي (واحد- صفر) العام 2021.