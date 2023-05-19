الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يهزم برايتون في طريقه للتأهل إلى الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

بات نيوكاسل قريبا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه برايتون بأربعة أهداف لهدف، الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل بهدف عكسي للألماني دينيس أونديف في الدقيقة 22 قبل أن يعزز أفضليته برأسية لمدافعه دان بورن، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول، فيما قلص أونديف الفارق في الشوط الثاني عند الدقيقة 51، وفق «فرانس برس».

- الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون

- الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال

وفي حين بحث برايتون عن معادلة النتيجة، قضى نيوكاسل على آماله بهدفين قاتلين في غضون دقيقة عبر كالوم ويلسون في الدقيقة (89) والبرازيلي برونو غيمارايش في الدقيقة الأولى بعد التسعين.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 69 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث أمام مانشستر يونايتد الرابع بـ66 نقطة من 35 مباراة وليفربول الخامس الذي عاد بقوة في الأسابيع الأخيرة بـ65 نقطة من 36 مباراة.

وكانت الفرصة قائمة أمام برايتون للمنافسة على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، لكن مهمته باتت صعبة مع تجمد رصيده عند 58 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس، وسيأمل في التأهل إلى المسابقة القارية الثانية الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إذ يتقدم بنقطة عن توتنهام السابع ولعب مباراة أقل.

العودة إلى دوري الأبطال

وبات نيوكاسل المملوك سعوديًا بقيادة المدرب إدي هاو قريبا من العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003.

ويلتقي نيوكاسل في آخر مباراتين ضيفه ليستر سيتي الذي يصارع للبقاء ومضيفه تشيلسي في المرحلة الأخيرة.

أما فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، مفاجأة الموسم، فيستقبل ساوثمبتون نهاية الأسبوع في المرحلة 37، ومن ثم مانشستر سيتي، الأربعاء، المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة 32 ويحلّ على أستون فيلا ختامًا.