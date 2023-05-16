  • Alwasat News
Atwasat

ميلان يعلن خضوع الجزائري بن ناصر لجراحة في ركبته ستبعده 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 02:08 مساء
ميلان يعلن خضوع الجزائري بن ناصر لجراحة في ركبته ستبعده 6 أشهر
لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر (الأنترنت)
alwasat radio

سيغيب لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، خضوعه لجراحة في ركبته تعرض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

- الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

وقال النادي اللومباردي في بيان على موقعه الرسمي «خضع إسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى في ليون صباح اليوم»، وتابع «يُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة

عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا

البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة

علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها

خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح ...
متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد

متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دورة روما للتنس: ديوكوفيتش يبلغ الدور ثمن النهائي
دورة روما للتنس: ديوكوفيتش يبلغ الدور ثمن النهائي
رئيس إنتر التنفيذي: لاوتارو قائدنا وكنا نأمل نهاية أفضل لسكرينيار
رئيس إنتر التنفيذي: لاوتارو قائدنا وكنا نأمل نهاية أفضل لسكرينيار
برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه
برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه
إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»
إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان...
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة ......
المزيد
ميلان يعلن خضوع الجزائري بن ناصر لجراحة في ركبته ستبعده 6 أشهر
ميلان يعلن خضوع الجزائري بن ناصر لجراحة في ركبته ستبعده 6 ......
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»...
حادث مروري يعجل برحيل دياس عن تدريب الهلال السعودي.. ونجله يتسلم المهمة الفنية
حادث مروري يعجل برحيل دياس عن تدريب الهلال السعودي.. ونجله ......
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» ......
إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»
إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. ......
المزيد