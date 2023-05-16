ميلان يعلن خضوع الجزائري بن ناصر لجراحة في ركبته ستبعده 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

سيغيب لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، خضوعه لجراحة في ركبته تعرض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وقال النادي اللومباردي في بيان على موقعه الرسمي «خضع إسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى في ليون صباح اليوم»، وتابع «يُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل».