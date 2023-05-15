إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق إنتر لحجز تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا والمقرر إقامتها في 10 يونيو المقبل بمدينة إسطنبول التركية، عندما يواجه في إياب نصف النهائي جاره ميلان، غدا الثلاثاء، ويظل إنتر صاحب الأفضلية والمرشح الأوفر حظا لفوزه ذهابا بهدفين نظيفين.



يعيش إنتر فترة ذهبية من حيث النتائج قبل استضافته لنظيره ميلان غدا، بعدما فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال (2-0)، ليضع قدما في النهائي، آملا في ملاقاة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين تعادلا (1-1) ذهابا ويخوضان الإياب الأربعاء، حسب «فرانس برس».

- إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان​

- الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق

نتائج إنتر البارزة ترجمها بـ20 هدفا ليزداد ثقة، في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلّة أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي، مما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.

نتائج مخيبة للآمال في ميلان

تراجع ميلان في المركز الخامس من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال. وانحنى بيولي ولاعبوه كرسالة اعتذار للجماهير، بينما قام مشجعو الألتراس المتشددين لميلان بالتشجيع والهتاف على أمل أن يرفع ذلك من معنويات الفريق قبل مباراة الإياب في دوري الأبطال.