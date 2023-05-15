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إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 12:24 مساء
إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»
مباراة إنتر وميلان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. (إنترنت)
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يستعد فريق إنتر لحجز تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا والمقرر إقامتها في 10 يونيو المقبل بمدينة إسطنبول التركية، عندما يواجه في إياب نصف النهائي جاره ميلان، غدا الثلاثاء، ويظل إنتر صاحب الأفضلية والمرشح الأوفر حظا لفوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
 
يعيش إنتر فترة ذهبية من حيث النتائج قبل استضافته لنظيره ميلان غدا، بعدما فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال (2-0)، ليضع قدما في النهائي، آملا في ملاقاة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين تعادلا (1-1) ذهابا ويخوضان الإياب الأربعاء، حسب «فرانس برس».

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نتائج إنتر البارزة ترجمها بـ20 هدفا ليزداد ثقة، في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلّة أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي، مما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.

نتائج مخيبة للآمال في ميلان
تراجع ميلان في المركز الخامس من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال. وانحنى بيولي ولاعبوه كرسالة اعتذار للجماهير، بينما قام مشجعو الألتراس المتشددين لميلان بالتشجيع والهتاف على أمل أن يرفع ذلك من معنويات الفريق قبل مباراة الإياب في دوري الأبطال.

عودة البرتغالي رافايل لياو
وتلقى ميلان جرعة أمل بعودة نجمه البرتغالي رافايل لياو الغائب الأبرز عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة في الفخذ. ويُعد لياو لاعبا محوريا في صفوف فريقه ولعب دورا كبيرا في تأهل ميلان إلى نصف نهائي الأبطال للمرة الأولى منذ العام 2007، وفي غيابه عانى فريق المدرب بيولي الأمرَين من الناحية الهجومية.

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