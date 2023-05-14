سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية وعودة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز باريس سان جيرمان، أمس السبت، على ضيفه أجاكسيو، بخماسية نظيفة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مما جعله يقترب من الاحتفاظ بلقبه.

سجل أهداف الفوز فابيان رويس وأشرف حكيمي وكيليان مبابي (هدفان)، فيما أضاف محمد يوسف من جزر القمر الهدف الخامس عكسي في مرمى فريقه، ليقترب باريس سان جيرمان من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بخماسية نظيفة على ضيفه أجاكسيو، حسب «فرانس برس».

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وبذلك رفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 81 نقطة على بُعد ست نقاط من لنس الثاني قبل ثلاث مراحل من النهاية، وشهدت المباراة عودة ليونيل ميسي بعد تجميد عقوبته، على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن مسبق.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل، في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي التحق سابقا بصفوف نادي النصر.