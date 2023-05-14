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الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 10:42 صباحا
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
مباراة الوداد أمام صن داونز. (إنترنت)
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فشل فريق الوداد الرياضي المغربي في تخطي عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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وعجز الوداد الرياضي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وانتهت مباراة الفريقين معا بالتعادل السلبي، رغم طرد لاعبين من الفريق الجنوب أفريقي.

وتأجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية حتى إياب نصف النهائي يوم السبت المقبل على استاد صن داونز.

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