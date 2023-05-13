أكثر متوج تاريخيًا.. رينر يحرز لقبه الـ11 للجودو

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز النجم الفرنسي تيدي رينر لقبه الحادي عشر في بطولة العالم للجودو، السبت في الدوحة، بعد ست سنوات من لقبه الأخير.

وتغلب ابن الرابعة والثلاثين على الروسي إينال تاسوييف في وزن +100 كلغ بعد التمديد، ليصبح أكبر بطل متوّج في التاريخ، وفق «فرانس برس».

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قال رينر «لقد مضى وقت طويل مذ سمعت «لا مارسييز» النشيد الوطني الفرنسي للمرة الأخيرة، الشعور جميل».

وتغلب رينر في ثلاثين ثانية على المصنف أول عالميًا الطاجيكستاني تيمور رخيموف في نصف النهائي، قبل أن يحسم مواجهته مع تاسوييف بضربة وازاري.

أصغر بطل للعالم

وكان الرياضي المولود في غوادلوب أصبح عام 2007 أصغر بطل للعالم، وهو يسعى لإحراز ذهبيته الأولمبية الفردية الثالثة العام المقبل في باريس بعد لندن 2012 وريو 2016.

ظهر رينر للمرة الأخيرة في بطولة العالم عام 2017 وغاب العام الماضي بسبب إصابة في كاحله.