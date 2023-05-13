  • Alwasat News
Atwasat

أكثر متوج تاريخيًا.. رينر يحرز لقبه الـ11 للجودو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 08:44 مساء
أكثر متوج تاريخيًا.. رينر يحرز لقبه الـ11 للجودو
الفرنسي تيدي رينر يحتفل بتتويجه بطلاً للعالم في الجودو، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز النجم الفرنسي تيدي رينر لقبه الحادي عشر في بطولة العالم للجودو، السبت في الدوحة، بعد ست سنوات من لقبه الأخير.

وتغلب ابن الرابعة والثلاثين على الروسي إينال تاسوييف في وزن +100 كلغ بعد التمديد، ليصبح أكبر بطل متوّج في التاريخ، وفق «فرانس برس».

- المنتخب الوطني الليبي للجودو يستعد لأفريقيا في الجزائر
- الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

قال رينر «لقد مضى وقت طويل مذ سمعت «لا مارسييز» النشيد الوطني الفرنسي للمرة الأخيرة، الشعور جميل».

وتغلب رينر في ثلاثين ثانية على المصنف أول عالميًا الطاجيكستاني تيمور رخيموف في نصف النهائي، قبل أن يحسم مواجهته مع تاسوييف بضربة وازاري.

أصغر بطل للعالم
وكان الرياضي المولود في غوادلوب أصبح عام 2007 أصغر بطل للعالم، وهو يسعى لإحراز ذهبيته الأولمبية الفردية الثالثة العام المقبل في باريس بعد لندن 2012 وريو 2016.

ظهر رينر للمرة الأخيرة في بطولة العالم عام 2017 وغاب العام الماضي بسبب إصابة في كاحله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس
الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال
الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى ...
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية...
أكثر متوج تاريخيًا.. رينر يحرز لقبه الـ11 للجودو
أكثر متوج تاريخيًا.. رينر يحرز لقبه الـ11 للجودو...
دورة روما للتنس: ألكاراس يتخطى فينيولاس ويعبر إلى الدور الثاني
دورة روما للتنس: ألكاراس يتخطى فينيولاس ويعبر إلى الدور ......
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب...
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس...
المزيد