ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن الإسباني كارلوس ألكاراس السبت عودته إلى صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة التنس «اي تي بي» على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك عندما دخل أرض الملعب لخوض مباراته الأولى في الدور الثاني من دورة روما للماسترز ضد مواطنه ألبرت راموس فينيولاس.

وسيعود ابن الـ20 عامًا إلى الصدارة في التصنيف الذي سيصدر الإثنين وضمن بموجبه أن يكون المصنف الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق «فرانس برس».

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وصل ديوكوفيتش حامل اللقب في روما إلى العاصمة الايطالية متقدمًا بخمس نقاط عن ألكاراس.

لا يدافع الإسباني عن أي نقاط في الدورة، وحصل على عشر نقاط بمجرد خوضه المباراة في الدور الثاني، مما يعني أنه سيتقدم على الصربي حتى لو نجح الأخير في الدفاع عن لقبه ونقاطه.