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الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:05 مساء
الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال
لقطة من مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
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عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات وعزّز فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز صعب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

على ملعب أولد ترافورد، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول للشياطين الحمر من داخل المنطقة بعد عرضية من البرازيلي أنتوتي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف البديل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع في مباراته الأولى بعد غياب 12 مباراة بسبب الإصابة، وفق «فرانس برس».

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وبعد أن بدا مانشستر يونايتد في طريقه لضمان تأهل مريح إلى المسابقة القارية، مُني بخسارتين تواليًا في المرحلتين الماضيتين ليجد نفسه وسط مطاردة ليفربول الذي استعاد مستوياته مؤخرًا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل الثالث، وخلفهما ليفربول بفارق أربع نقاط ويحل على ليستر سيتي الذي يكافح للبقاء بين الكبار الإثنين في ختام المرحلة.

ويملك كل من مانشستر ونيوكاسل مباراة مؤجلة، أمام تشيلسي وبرايتون تواليًا.

هبوط ساوثمبتون
وبعد أن حقق في المرحلة الماضية فوزه الأول في الدوري بعد سلسلة من خمس هزائم تواليًا، انتكس تشيلسي مجددًا بسقوطه في فخ التعادل على أرضه ضد نوتنغهام فوريست بهدفين لهدفين.

وبات ساوثمبتون أول الهابطين إلى بسقوطه على أرضه ضد فولهام بهدفي البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، والصربي ألكسندر ميتروفيتش بالدقيقة 72.

وتجمد رصيده عند 24 نقطة في قاع الترتيب على بُعد سبع نقاط من المركز الثامن عشر، قبل مباراتين من النهاية.

وسيعود ساوثمبتون إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب» للمرة الأولى في 11 عامًا.

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