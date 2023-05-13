الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا

القاهرة - بوابة الوسط

أهدر ريال سوسييداد رابع الترتيب تقدّمه بهدفين أمام ضيفه جيرونا السابع وسقط بفخ التعادل بهدفين لمثلهما، السبت في المرحلة 34 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وبتعادله، أحيا الفريق الباسكي آمال فياريال في اقتناص مركز رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ بات الفارق ثماني نقاط مع «الغواصة الصفراء» صاحبة المركز الخامس والتي تستقبل أتلتيك بلباو الثامن في وقت لاحق، وفق «فرانس برس».

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وتقدّم فريق المدرب إيمانول ألغواسيل عبر ميكل أويارسابال من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ثم صانع اللعب المخضرم دافيد سيلفا عند الدقيقة 24.

ومدّد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق البالغ 37 عامًا عقده مع سوسييداد مطلع هذا الأسبوع حتى يونيو 2024.

مع ذلك، قاتل الفريق الكاتالوني، فقلص الفارق عن طريق المدافع البرازيلي الشاب يان كوتو عند الدقيقة 37، ثم عادل عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني قبل الاستراحة بالدقيقة 45.

ريال مدريد ضد خيتافي

ويلعب ريال مدريد الذي اقترب من التنازل عن لقبه مع ضيفه خيتافي في وقت لاحق، قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع مضيفه مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.

وسيكون برشلونة قادرًا على حسم لقبه الأول في الليغا منذ 2019، بحال فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول الأحد.