  • Alwasat News
Atwasat

صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 04:31 مساء
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا
إعلان فريق برشلونة للمشاركة في الجولة الصيفية بأميركا، 12 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

ستلعب ستة من أندية النخبة في أوروبا مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو المقبل، وفق ما أعلن منظمو جولة «سوكر تشامبيونز تور» الجمعة.

وسيشارك العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان ويوفينتوس وميلان الإيطاليان في الجولة المؤلفة من ثماني مباريات، وفق «فرانس برس».

- أجواء مفعمة قبل «ديربي الغضب» في ميلان بدوري أبطال أوروبا
- ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال.. وغوارديولا: نرفض الثأر

ستنطلق الجولة بمباراة بين برشلونة ويوفنتوس في ملعب ليفي في سان فرانسيسكو وتتضمن «كلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة في الملعب المعتمد من فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأميركية في 29 يوليو.

وستكون المباراة الوحيدة لمانشستر يونايتد في الجولة ضد ريال مدريد في 26 من الشهر ذاته في هيوستن، أما أرسنال فيخوض مباراته الوحيدة ضد برشلونة في ملعب «سوفاي» في لوس أنجليس.

قال آلان واكسمان، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة «سيكس ستريت» التي تدعم الجولة «نحن فخورون بشراكتنا مع الأندية الأكثر شهرة في العالم، والتي لديها أقوى المشجعين في العالم وأكثرهم شغفًا، لتوفير هذه الفرصة النادرة للجماهير الأميركية لعيش التجربة على أعلى مستوى».

الأندية الإنجليزية تخوض وديات في أميركا
يلعب يونايتد وأرسنال مباريات أخرى في الولايات المتحدة خارج الجولة، ومن المقرر أن يتواجها في ملعب «ميت لايف» في نيوجيرسي في 22 يوليو.

يلعب أرسنال أيضًا ضد فريق كل النجوم للدوري الأميركي في واشنطن في 19 من الشهر ذاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة ...
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من ...
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس...
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا...
دوري السلة الأميركي: ليكرز يقصي وريرز ويتأهل إلى النهائي
دوري السلة الأميركي: ليكرز يقصي وريرز ويتأهل إلى النهائي...
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات...
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من......
المزيد