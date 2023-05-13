صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

ستلعب ستة من أندية النخبة في أوروبا مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو المقبل، وفق ما أعلن منظمو جولة «سوكر تشامبيونز تور» الجمعة.

وسيشارك العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان ويوفينتوس وميلان الإيطاليان في الجولة المؤلفة من ثماني مباريات، وفق «فرانس برس».

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ستنطلق الجولة بمباراة بين برشلونة ويوفنتوس في ملعب ليفي في سان فرانسيسكو وتتضمن «كلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة في الملعب المعتمد من فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأميركية في 29 يوليو.

وستكون المباراة الوحيدة لمانشستر يونايتد في الجولة ضد ريال مدريد في 26 من الشهر ذاته في هيوستن، أما أرسنال فيخوض مباراته الوحيدة ضد برشلونة في ملعب «سوفاي» في لوس أنجليس.

قال آلان واكسمان، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة «سيكس ستريت» التي تدعم الجولة «نحن فخورون بشراكتنا مع الأندية الأكثر شهرة في العالم، والتي لديها أقوى المشجعين في العالم وأكثرهم شغفًا، لتوفير هذه الفرصة النادرة للجماهير الأميركية لعيش التجربة على أعلى مستوى».

الأندية الإنجليزية تخوض وديات في أميركا

يلعب يونايتد وأرسنال مباريات أخرى في الولايات المتحدة خارج الجولة، ومن المقرر أن يتواجها في ملعب «ميت لايف» في نيوجيرسي في 22 يوليو.

يلعب أرسنال أيضًا ضد فريق كل النجوم للدوري الأميركي في واشنطن في 19 من الشهر ذاته.