الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو، السبت، ضمن منافسات المرحلة 35.

غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا بثلاثة أهداف لواحد في المرحلة الماضية، بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة، وفق «فرانس برس».

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لاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقا بصفوف نادي النصر.

إلى السعودية بعقد استثنائي؟

قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن ميسي الذي سيبلغ 36 عاماً الشهر المقبل، سيوقع على عقد «استثنائي» مع ناد لم يتم الإفصاح عن اسمه.

وأضاف من دون الكشف عن هويته «صفقة ميسي انتهت. سيلعب في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل».

وتابع المصدر غير المخول بالحديث لوسائل الإعلام «العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن فقط بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة».

استمرار ميسي من عدمه

في المقابل، لم يؤكد سان جرمان خبر رحيل «البرغوث»، في حين يصرّ والده ووكيله خورخي على أن بطل العالم لم يقرر بعد وجهته المستقبلية.

من المؤكد أن مهمة ميسي في سان جرمان ستنتهي في يونيو المقبل مع انتفاء عقده الحالي، على أمل أن يقود الفريق إلى لقبه الحادي عشر في تاريخه بالدوري لفك ارتباطه مع سانت إتيان حيث يتقاسمان الرقم القياسي بـ10 ألقاب لكل منهما.

من ناحيته، اكتفى مصدر من داخل أروقة النادي بالقول «لو كان النادي يريد تجديد عقده، لكان ذلك قد تم في وقت سابق».

ويواجه سان جرمان المتصدر برصيد 78 نقطة ضيفه أجاكسيو الذي بات قاب قوسين من العودة إلى الدرجة الثانية، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من مبارياته الـ13 الأخيرة.