  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 06:05 مساء
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
لاعب فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي من تدريبات الفريق، 8 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو، السبت، ضمن منافسات المرحلة 35.

غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا بثلاثة أهداف لواحد في المرحلة الماضية، بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة، وفق «فرانس برس».

- ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية​
- رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه

لاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقا بصفوف نادي النصر.

إلى السعودية بعقد استثنائي؟
قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن ميسي الذي سيبلغ 36 عاماً الشهر المقبل، سيوقع على عقد «استثنائي» مع ناد لم يتم الإفصاح عن اسمه.

وأضاف من دون الكشف عن هويته «صفقة ميسي انتهت. سيلعب في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل».

وتابع المصدر غير المخول بالحديث لوسائل الإعلام «العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن فقط بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة».

استمرار ميسي من عدمه
في المقابل، لم يؤكد سان جرمان خبر رحيل «البرغوث»، في حين يصرّ والده ووكيله خورخي على أن بطل العالم لم يقرر بعد وجهته المستقبلية.

من المؤكد أن مهمة ميسي في سان جرمان ستنتهي في يونيو المقبل مع انتفاء عقده الحالي، على أمل أن يقود الفريق إلى لقبه الحادي عشر في تاريخه بالدوري لفك ارتباطه مع سانت إتيان حيث يتقاسمان الرقم القياسي بـ10 ألقاب لكل منهما.

من ناحيته، اكتفى مصدر من داخل أروقة النادي بالقول «لو كان النادي يريد تجديد عقده، لكان ذلك قد تم في وقت سابق».

ويواجه سان جرمان المتصدر برصيد 78 نقطة ضيفه أجاكسيو الذي بات قاب قوسين من العودة إلى الدرجة الثانية، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من مبارياته الـ13 الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
الدوري الألماني: بروسيا يواجه مونشنغلادباخ وينتظر هدية شالكه
الدوري الألماني: بروسيا يواجه مونشنغلادباخ وينتظر هدية شالكه
كلوب يتذكر «معجزات» ليفربول لمحاولة القتال على مراكز الأبطال
كلوب يتذكر «معجزات» ليفربول لمحاولة القتال على مراكز الأبطال
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من......
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»...
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب...
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ......
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني...
المزيد