الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف إسبانيول دربي كتالونيا أمام غريمه برشلونة الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف مزدوج: حصد ثلاث نقاط حاسمة في معركته للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وكذلك تأجيل تتويج جاره باللقب.

يملك رجال المدرب تشافي هيرنانديز، فرصة حسم اللقب السابع والعشرين في تاريخ ناديهم والأول منذ العام 2019 في حال تحقيق الفوز على ملعب «آر سي دي إي ستاديوم»، وهي إمكانية لا يمكن لجماهير إسبانيول تصورها، وفق «فرانس برس».

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كما يمكن لبرشلونة ضمان اللقب قبل أن يحل ضيفا على إسبانيول، وذلك في حال فشل مطارده المباشر أتلتيكو مدريد وريال مدريد الثالث في الفوز على إلتشي الأحد وخيتافي السبت على التوالي.

على النقيض من ذلك، يقاتل إسبانيول من أجل الحفاظ على وجوده في الطرف الآخر من جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع عشر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

الفوارق كبيرة

وحذَّر خوسيلو زملاءه بأنه على الرغم من الفارق الكبير بين مركزي الفريقين، فإن مباريات الديربي تكون مختلفة.

وقال لشبكة «ذازون» للبث التدفقي: «في المباراة الأولى، كانوا أقوياء أيضا. اعتقدوا أنهم سيسجلون خمسة أهداف في مرمانا في كامب نو، ولكننا حصلنا على نتيجة إيجابية جدا».

وأضاف المهاجم السابق لألافيس ونيوكاسل الإنجليزي: «يملكون أفضلية كبيرة علينا في الوقت الحالي، لكن في النهاية، الديربي هو دربي ويمكنك أن ترى كل ذلك في جميع مباريات الديربي».

وتابع «يمكن أن يكون هناك فريق أفضل وآخر أسوأ ولكن كفتي الفريقين ونقاط قوتهما متساوية».

مواصلة القتال من أجل البقاء

وأصر المدافع لياندرو كابريرا على ضرورة «مواصلة القتال لأن هناك مباريات ونقاطا متبقية ولن نستسلم».

لكن من بين الأندية التي تقاتل من أجل تفادي الهبوط، يمكن القول إن إسبانيول لديه أسوأ المباريات المتبقية. فإلى جانب زيارة برشلونة له الأحد، يستضيف أتلتيكو مدريد وألميريا على أرضه، بالإضافة إلى زيارة رايو فايكانو وفالنسيا.

وتعود المرة الأخيرة التي تغلب فيها إسبانيول على برشلونة في الدوري إلى فبراير 2009 في كامب نو عندما كان مدربه لويس غارسيا لاعبا في صفوفه.

بوسكيتس وآخر لقاءات الديربي

من المحتمل أن يشارك قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس في واحدة من آخر مبارياته مع النادي بعد أن أعلن، الأربعاء، أنه سيرحل في نهاية الموسم بنهاية عقده.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا والذي شارك في أكثر من 700 مباراة مع البلاوغرانا، تبقى له خمس مباريات رسمية مع العملاق الكتالوني.