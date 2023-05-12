  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 05:44 مساء
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
لقطة من مواجهة سابقة بين إسبانيول وبرشلونة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يستضيف إسبانيول دربي كتالونيا أمام غريمه برشلونة الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف مزدوج: حصد ثلاث نقاط حاسمة في معركته للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وكذلك تأجيل تتويج جاره باللقب.

يملك رجال المدرب تشافي هيرنانديز، فرصة حسم اللقب السابع والعشرين في تاريخ ناديهم والأول منذ العام 2019 في حال تحقيق الفوز على ملعب «آر سي دي إي ستاديوم»، وهي إمكانية لا يمكن لجماهير إسبانيول تصورها، وفق «فرانس برس».

- أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
- الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى بيتيس

كما يمكن لبرشلونة ضمان اللقب قبل أن يحل ضيفا على إسبانيول، وذلك في حال فشل مطارده المباشر أتلتيكو مدريد وريال مدريد الثالث في الفوز على إلتشي الأحد وخيتافي السبت على التوالي.

على النقيض من ذلك، يقاتل إسبانيول من أجل الحفاظ على وجوده في الطرف الآخر من جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع عشر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

الفوارق كبيرة
وحذَّر خوسيلو زملاءه بأنه على الرغم من الفارق الكبير بين مركزي الفريقين، فإن مباريات الديربي تكون مختلفة.

وقال لشبكة «ذازون» للبث التدفقي: «في المباراة الأولى، كانوا أقوياء أيضا. اعتقدوا أنهم سيسجلون خمسة أهداف في مرمانا في كامب نو، ولكننا حصلنا على نتيجة إيجابية جدا».

وأضاف المهاجم السابق لألافيس ونيوكاسل الإنجليزي: «يملكون أفضلية كبيرة علينا في الوقت الحالي، لكن في النهاية، الديربي هو دربي ويمكنك أن ترى كل ذلك في جميع مباريات الديربي».

وتابع «يمكن أن يكون هناك فريق أفضل وآخر أسوأ ولكن كفتي الفريقين ونقاط قوتهما متساوية».

مواصلة القتال من أجل البقاء
وأصر المدافع لياندرو كابريرا على ضرورة «مواصلة القتال لأن هناك مباريات ونقاطا متبقية ولن نستسلم».

لكن من بين الأندية التي تقاتل من أجل تفادي الهبوط، يمكن القول إن إسبانيول لديه أسوأ المباريات المتبقية. فإلى جانب زيارة برشلونة له الأحد، يستضيف أتلتيكو مدريد وألميريا على أرضه، بالإضافة إلى زيارة رايو فايكانو وفالنسيا.

وتعود المرة الأخيرة التي تغلب فيها إسبانيول على برشلونة في الدوري إلى فبراير 2009 في كامب نو عندما كان مدربه لويس غارسيا لاعبا في صفوفه.

بوسكيتس وآخر لقاءات الديربي
من المحتمل أن يشارك قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس في واحدة من آخر مبارياته مع النادي بعد أن أعلن، الأربعاء، أنه سيرحل في نهاية الموسم بنهاية عقده.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا والذي شارك في أكثر من 700 مباراة مع البلاوغرانا، تبقى له خمس مباريات رسمية مع العملاق الكتالوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية
الدوري الألماني: بروسيا يواجه مونشنغلادباخ وينتظر هدية شالكه
الدوري الألماني: بروسيا يواجه مونشنغلادباخ وينتظر هدية شالكه
كلوب يتذكر «معجزات» ليفربول لمحاولة القتال على مراكز الأبطال
كلوب يتذكر «معجزات» ليفربول لمحاولة القتال على مراكز الأبطال
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من......
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»...
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب...
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ......
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني...
المزيد