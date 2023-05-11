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الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 04:11 مساء
الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر
لاعب فريق ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتهى موسم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، بعد إصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد لوكالة فرانس برس أنه لن يلعب مجددًا هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، فيما ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» ان فترة غياب الجزائري تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وفق «فرانس برس».

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واستُبدل بن ناصر (25 عاماً) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود، ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.

الصراع على مركز مؤهل للأبطال
ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

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