الإصابة تنهي موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى موسم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، بعد إصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد لوكالة فرانس برس أنه لن يلعب مجددًا هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، فيما ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» ان فترة غياب الجزائري تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وفق «فرانس برس».

- إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

- أجواء مفعمة قبل «ديربي الغضب» في ميلان بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

واستُبدل بن ناصر (25 عاماً) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود، ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.