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قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 12:04 مساء
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
سيرجيو بوسكيتس. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن قائد ولاعب وسط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس الأربعاء أنه سيرحل هذا الصيف بنهاية عقده في يونيو المقبل، منهيًا حقبة ناجحة جدًا في صفوف النادي الكتالوني.

وقال بوسكيتس (34 عاما) في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكتالوني على «إنستغرام» تكريمًا له «حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة»، حسب «فرانس برس».

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النصر السعودي يلوح في الأفق
واستقر بوسكيتس على الرحيل عن صفوف برشلونة، ليفتح أبواب الانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف المقبل، بعد فشل جلسات المفاوضات من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني، ولكن الأمور انتهت برحيله بعد 15 موسمًا في «كامب نو».

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، إن اللاعب لم يوافق على عرض التجديد الذي تقدمت به إدارة برشلونة خلال الأسابيع الماضية، مما يعني أن المباريات القادمة ستكون الأخيرة له بقميص الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز حاول التمسك باللاعب المخضرم حتى النهاية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية بالفريق، ولكن بوسكيتس وجد صعوبة بالغة في الموافقة على العرض المنخفض الذي تقدمت به الإدارة بسبب المصاعب الاقتصادية التي يمر بها النادي.

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