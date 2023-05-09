إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير إخباري بالتزامن مع قرب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، من باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي أن نادي الهلال السعودي اقترب من التوقيع مع المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ولفريق برشلونة لويس إنريكي.

- مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

وجاء في تقرير نشرته جريدة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء «كشفت مصادر خاصة اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا ومدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنا مع اقتراب (الزعيم) من حسم صفقة أسطورة كرة القدم حامل لقب كأس العالم ليونيل ميسي»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

إنريكي يقترب بالتزامن مع إنهاء تفاوض ميسي

ويعد إنريكي أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة، بقيادة ميسي، الخماسية في العام 2015، وأضاف التقرير أن ليونيل ميسي يعد الخيار الأول والمفضل لدى إدارة فهد بن نافل، لاستقطابه في الصيف.