الدوري الألماني: دورتموند يقهر فولفسبورغ بسداسية

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة الأحد على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم بوروسيا دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي في الدقيقة 14، وأتبعه العاجي سيباستيان هالر بالهدف الثاني بالدقيقة 28، ووقع الهولندي دونيال مالين على ثالث الأهداف عند الدقيقة 37، وفق «فرانس برس».

- الدوري الألماني: بايرن يحكم قبضته على الصدارة بفوز على بريمن​

- «خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الإنجليزي جود بيلينغهام الذي وقع على ثنائية في الدقائق 54 و86، قبل أن يختتم أديمي أهداف دورتموند في الدقيقة 59، فيما أهدر أيضًا ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليفرط في «الهاتريك».

وعوض بوروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم بهدف لمثله في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونخ.

الاتحاد الألماني يقر بالخطأ

وأقر كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني بالخطأ الفادح الذي حصل بعد تدخل قاس من البرازيلي دانيلو سواريس على أديمي من الخلف بالقدمين منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين إيجابًا.

وعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة معيدًا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين بايرن ميونخ الفائز على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لهدف السبت.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والاول بعد فوزين متتاليين.

«لم يحسم اللقب بعد»

وقال لاعب وسط دورتموند إيمري دجان «اللقب لم يحسم بعد. نحن بحاجة الى الفوز بكل مبارياتنا ونرى ما سيحدث لكن ثقتنا في التتويج باللقب لا تزال قائمة بالتأكيد».

وأشاد دجان بزميليه بيلينغهام وأديمي قائلا «إنهما يجعلان الأمر أسهل بالنسبة لي عندما يلعبان بهذه الطريقة. كلاهما يتمتعان بجودة تسجيل الأهداف وأظهرا ذلك اليوم».

لقطة من مواجهة بروسيا دورتموند وفولفسبورغ في الدوري الألماني، 7 مايو 2023. (الإنترنت)