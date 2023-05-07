مكافأة الصعود.. بيرنلي يجدد عقد مدربه كومباني

القاهرة - بوابة الوسط

كافأ بيرنلي مدربه البلجيكي فنسان كومباني على قيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بتمديد عقده حتى 2028 وفق ما أعلن النادي الأحد.

وقال بيرنلي في بيان «بعد الفوز بلقب (تشامبيونشيب) الدرجة الأولى الإنجليزي في موسمه الأول بملعب تورف مور، وقع المدرب عقدًا جديدًا لخمسة أعوام»، وفق «فرانس برس».

ونقل البيان عن المدافع الدولي البلجيكي السابق قوله «راودتني مشاعر جيدة في بيرنلي وتورف مور منذ اليوم الأول، وبالتالي بدا لي أنه من الطبيعي التوقيع لخمسة أعوام مقبلة».

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وبعدما غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي، تألق بيرنلي في المستوى الثاني وحصد 98 نقطة في 45 مرحلة من أصل 46، وتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه شيفيلد يونايتد الذي عاد أيضًا إلى «البريميرليغ».

وتبقى بطاقة واحدة إلى الدوري الممتاز تحدد من خلال ملحق فاصل تشارك فيه الأندية من المركز الثالث إلى السادس حيث تتواجه في مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.

انضمام كومباني

وضم بيرنلي كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، العام 2022 بعد هبوطه إثر ستة مواسم في «البريميرليغ».

مع هبوطه، تعيّن على بيرنلي تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه الهامين.

لكن كومباني (36 عامًا)، المدرب السابق لأندرلخت، نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدًا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.