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الدوري الفرنسي: موناكو يعزز مركزه في الدوري بفوز على أنجيه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 06:31 مساء
الدوري الفرنسي: موناكو يعزز مركزه في الدوري بفوز على أنجيه
لقطة من مواجهة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)
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عزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه على أنجيه صاحب المركز الأخير بهدفين لهدف الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

واستغل فريق الإمارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» الموسم المقبل، ليل ورين أمام رينس ونيس تباعا السبت، فابتعد عنهما بفارق خمس وثماني نقاط تواليًا، وفق «فرانس برس».

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وتقدم موناكو عبر جناحه الروسي ألكسندر غولوفين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج المنطقة مستغلا تمريرة من الظهير الأيمن البرازيلي فاندرسون، ثم عزز تقدمه بواسطة الهولندي مايرون بوادو منتصف الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة قادها يوسف فوفانا في الدقيقة 60.

إنجيه يقلص الفارق
وقلص أنجيه قلص الفارق عبر البديل السنغالي عبدالله سيما بعد أربع دقائق بكرة رأسية.

وعانى موناكو في الدقائق الـ25 الأخيرة للمحافظة على تقدمه قبل أن يخرج بثلاث نقاط ثمينة وبالتالي استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

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