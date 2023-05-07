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دورة مدريد للتنس: سابالينكا تتفوق على شفيونتيك وتحصد اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 04:22 مساء
دورة مدريد للتنس: سابالينكا تتفوق على شفيونتيك وتحصد اللقب
البيلاروسية أرينا سابالينكا تحتفل بلقب دورة مدريد للتنس، 7 مايو 2023. (الإنترنت)
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توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية بطلة لدورة مدريد للألف في كرة التنس بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى بمجموعتين لواحدة بواقع (ستة أشواط لثلاثة) و(ثلاثة لستة) و(ستة لثلاثة)، السبت في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و25 دقيقة محرزه ثاني ألقابها في العاصمة الإسبانية.

وثأرت سابالينكا لخسارتها أمام شفيونتيك في نهائي دورة شتوتغارت الألمانية قبل أسبوعين، منهية في الوقت ذاته سلسلة من تسع مباريات من دون خسارة للبولندية التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لرولان غاروس الفرنسية أواخر الشهر الجاري، وفق «فرانس برس».

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واللقب هو الثالث لسابالينكا منذ مطلع العام الجاري بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة محرزة أول بطولة كبرى لها، وقبلها في دورة أديلاييد. كما أنه اللقب الثالث عشر لها في مسيرتها.

وباتت سابالينكا أكثر اللاعبات تحقيقًا للانتصارات منذ مطلع العام الجاري مع 29 فوزا.

وقالت سابالينكا التي احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين الجمعة «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز لا سيما في مواجهة إيغا على الملاعب الترابية، المباريات دائمًا ما تكون صعبة ضدها».

في المجموعة الأولى وبعد أن استمر التعادل بثلاثة أشواط لمثلها، نجحت سابالينكا في كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن لتتقدم بخمسة أشواط لثلاثة وتفوز بها.

عودة شفيونتيك
لكن البولندية شفيونتيك الفائزة ببطولة رولان غاروس مرتين ردت التحية في المجموعة الثانية فتقدمت على سابالينكا بشوطين لصفر وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتعادل النتيجة بمجموعة لمثلها.

وفي الثالثة الحاسمة، تقدمت سابالينكا بثلاثة أشواط لصفر لكن البولندية لحقت بها وأدركت التعادل، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت للبيلاروسية التي فازت في الأشواط الثلاثة التالية وأنهت المباراة التي كانت تجمع المصنفتين الأولى والثانية في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2014، في صالحها.

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