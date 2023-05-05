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دوري السلة الأميركي: ميلووكي يقيل مدربه بودنهولزر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 03:25 مساء
دوري السلة الأميركي: ميلووكي يقيل مدربه بودنهولزر
مدرب فريق ميلووكي باكس مايك بودنهولزر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقال نادي ميلووكي باكس، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة عام 2021، مدربه مايك بودنهولزر الخميس بعد الخروج من الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وكان بودنهولزر قاد ميلووكي إلى لقب «أن بي ايه» بعد صيام دام خمسين سنة، وفق «فرانس برس».

حقق 58 فوزاً مقابل 24 خسارة في الدوري المنتظم لهذا الموسم، لكن متصدر المنطقة الشرقية تعرض لسقوط مفاجئ أمام ثامنها ميامي هيت (1-4).

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وفي رسالة مفتوحة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، شرح رئيس النادي بيتر فيغين والمدير العام جون هورست القرار «كان صعباً كثيراً.

ساهم باد في قيادة الفريق في خمسة مواسم رائعة، قاده إلى اللقب الأول في خمسين سنة وإلى حقبة من النجاح المستدام».

تابع «نحن ممتنون لثقافة الفوز وروح القيادة التي زرعها باد في ميلووكي».

أردف «هذه فرصة لإعادة تركيز جهودنا وتنشيطها بينما نواصل عملية البناء للموسم المقبل».

البداية في عالم التدريب
وكان بودنهولزر (53 عاماً) مساعداً للمدرب لسنوات طويلة مع سان أنتونيو سبيرز قبل الانضمام إلى أتلانتا هوكس في 2013، وأحرز معه جائزة أفضل مدرب في 2015، قبل انتقاله إلى ميلووكي في 2018.

وفي المواسم الخمسة له مع باكس، نجح بودنهولزر في قيادة الفريق إلى الأدوار الاقصائية.

اختير مدرب العام مرة ثانية في 2019 عندما خسر نهائي المنطقة الشرقية، ثم قاده للمجد في 2021 متوجًا بلقب الدوري على حساب فينيكس صنز (4-2)، مع نجم فريقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

يملك في رصيده كمدرب 484 فوزاً مقابل 317 خسارة مع ميلووكي وأتلانتا، وحقق أكثر من 50 فوزاً في أربعة من خمسة مواسم مع ميلووكي.

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