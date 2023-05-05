«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أبرمت مجموعة سيتي فوتبول غروب المملوكة من الإمارات العربية المتحدة والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة شراء حصة الاغلبية في نادي باهيا البرازيلي، بحسب ما أعلن الطرفان الخميس.

واستحوذت المجموعة 90% من أسهم باهيا، بحسب بيان النادي الأكثر شعبية في شمال شرق البرازيل المكتظ بالسكان، وفق «فرانس برس».

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وفيما لم يجرِالكشف عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير صحافية برازيلية أن سيتي فوتبول غروب وافقت على دفع مليار ريال (199 مليون دولار أميركي)، تتضمن ديوناً، استحواذ لاعبين واستثمارات في البنى التحتية.

قال الإسباني فيران سوريانو الرئيس التنفيذي في سيتي فوتبول غروب التي تضم أمثال نيويورك سيتي أف سي الأميركي، ملبورن سيتي الاسترالي، تروا الفرنسي، باليرمو الإيطالي وجيرونا الإسباني «باهيا استثنائي في حجمه وقاعدته الجماهيرية. سيكون ثاني أكبر ناد في المجموعة».

تابع في مؤتمر صحافي في سالفادور عاصمة ولاية باهيا «ترى المجموعة في باهيا والكرة البرازيلية أكبر فرصة نمو استثماري في العالم. يتوقف الأمر علينا والأندية الأخرى لجعل الدوري ينمو كما يستحق».

الاستحواذ الأول في البرازيل

وهذا الاستحواذ الأول للمجموعة في البرازيل، أكبر مصدر للاعبين في العالم. وباتت المجموعة تملك حصصاً في 13 نادياً في أربع قارات.

ووافق 99% من أعضاء باهيا في ديسمبر الماضي على الصفقة.

تأسس النادي في 1931 وأحرز لقب الدوري مرتين في 1959 و1988. عانى في السنوات الأخيرة، وعاد إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد هبوطه في 2021.

يحتل راهناً المركز الخامس عشر في الدوري، برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.