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وفاة بطلة ألعاب القوى الأميركية توري بوي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 06:45 مساء
وفاة بطلة ألعاب القوى الأميركية توري بوي
العداءة الأميركية توري بوي. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفيت العداءة توري بوي، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية بينها ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100م في ريو دي جانيرو 2016، وبطلة العالم في السباق ذاته، وسباق 100م في بطولة العالم 2017 في لندن، عن عمر يناهز 32 عامًا، وفقًا لشركتها الإدارية والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكتبت شركة «أيكون مانجمنت» في موقعها الرسمي الأربعاء «نحن مدمَّرون بتقاسمنا معكم أخباراً محزنة جداً عن وفاة توري بوي»، وفق «فرانس 24».

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وأضافت «لقد فقدنا زبونة، وصديقة عزيزة، وابنة وأختًا. كانت توري بطلة.. منارة ضوء كانت ساطعة جداً! قلبنا محطم حقاً وصلواتنا ترافق العائلة والأصدقاء».

وتحولت بوي التي ربّتها جدتها في ريف ميسيسيبي، من الوثب الطويل إلى سباقات السرعة في عام 2014 وكانت أسرع امرأة في العالم في سباق 100م في العام ذاته.

وفازت بوي في أولمبياد ريو 2016 بذهبية سباق التتابع أربع مرات 100م مع منتخب بلادها وفضية سباق 100م وبرونزية سباق 200م.

كما توجت بوي باللقب العالمي في سباق 100م والتتابع 100م في بطولة العالم في لندن عام 2017.

الاتحاد الدولي ينعي اللاعبة
ونعى الاتحاد الدولي لألعاب القوى بوي في بيان على صفحته في «فيسبوك»: «يشعر الاتحاد الدولي لألعاب بحزن عميق لوفاة توري بوي، بطلة العالم في سباق 100م عام 2017 والحاصلة على العديد من الميداليات الأولمبية. تعازينا لعائلتها وأصدقائها».

ولا تزال بوي هي العدّاءة الأمريكية الوحيدة المُتوجة بلقب أولمبي أو عالمي في سباق 100م منذ كارميليتا جيتر في عام 2011 في مدينة دايغو الكورية الجنوبية.

وعادت بوي إلى مسابقات الوثب الطويل في عام 2019 وحلت رابعة في بطولة العالم في قطر في آخر منافسة كبرى لها.

لم تشارك في أولمبياد طوكيو، وكانت آخر مشاركة لها بشكل عام في يونيو 2022 في سباق 200 م في فلوريدا.

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