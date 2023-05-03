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ليدز يخرج بحزمة إقالات في «البريميرليغ» يتصدرها المدرب غراسيا ويعيِّن ألاردايس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 02:34 مساء
ليدز يخرج بحزمة إقالات في «البريميرليغ» يتصدرها المدرب غراسيا ويعيِّن ألاردايس
الإسباني خافي غراسيا. (أرشيفية : الإنترنت)
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أقال نادي ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، مدربه الإسباني خافي غراسيا وعيَّن سام ألاردايس بدلًا منه حتى نهاية الموسم، حسب ما أعلن في بيان رسمي، الأربعاء، وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري رفقة جهازه الفني.

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وبعد قدومه إلى ليدز في فبراير الماضي، سيرحل غراسيا برصيد هزيل بلغ أربع خسارات في آخر خمس مباريات في «البريميرليغ»، ليحتل حاليًا المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المؤدي للهبوط إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، حسب «فرانس برس».

بيان صادر عن نادي ليدز يونايتد
وجاء في بيان النادي «يؤكد ليدز أن خافي غراسيا سيترك النادي بعد 12 مباراة على رأس الفريق. سيرحل أيضًا زيغور أرانالدي، ميكل أنتيا وخوان سويا الذي انضموا إلى غراسيا». تابع النادي «سيشرف على المباريات الأربع المتبقية المدرب الخبير سام ألاردايس».

من جهته، قال ألارديس في تصريح إلى راديو «تالك سبورت»: «إن الأمر استغرق ثانيتين فقط للموافقة على تولي المنصب. لقد صدمت. لم أفكر قط في هذه المرحلة من الموسم. اعتقدت أنه لن تكون هناك مناصب».

مباريات منتظرة بالغة الصعوبة
وتنتظر ليدز مباريات بالغة الصعوبة على أرض مانشستر سيتي حامل اللقب، ثم يستقبل نيوكاسل الثالث قبل مواجهة مضيفه وست هام المهدد بالهبوط وتوتنهام السادس.

وذكرت وسائل إعلام أن ألاردايس وافق على راتب أساسي قدره 500 ألف جنيه استرليني (625 ألف دولار) مقابل هذه المباريات الأربع، مع مكافأة قدرها 2.5 مليون جنيه استرليني إذا تمكن من إبقاء ليدز في النخبة.

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