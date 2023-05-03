كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

القاهرة - بوابة الوسط

يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرًا بالعالم في العام 2023، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار. ووفق مجلة «فوربس» في تصنيفها الذي نُشر الثلاثاء، بهذا الدخل يتقدم رونالدو على الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي. وعاد المهاجم البرتغالي (38 عامًا) إلى المركز الأول الذي كان احتله في العامين 2016 و2017، حسب «فرانس برس».

- ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

- الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط تصاعد الانتقادات

العودة إلى القمة بعد الرحيل من مانشستر

وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السعودية في يناير، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونًا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وبفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة والتي تتوقع أيضًا فرصًا تسويقية إضافية في هذا البلد الذي بات هو أيضًا سفيره الرياضي غير الرسمي.

عقد لميسي مع السلطات السياحية في السعودية

وهو دور قام به أيضًا ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أُزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالي البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب. ويلتزم «البرغوث» الأرجنتيني بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية.

وليس رونالدو وميسي وحدهما مرتبطين بالاستثمارات الرياضية الكبيرة للسعودية، إذ ظهر الأميركيان داستن جونسون (107 ملايين دولار) وفيل ميكلسون (106) في المراكز العشرة الأولى (المركزان السادس والسابع)، وحصدا أرباحهما بالمشاركة في بطولة «ليف غولف»، وهو دوري انفصالي تموله السعودية.