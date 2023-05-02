«فيفا» يهدد مونديال السيدات 2023 بالتعتيم التلفزيوني في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

هدد السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالتعتيم التلفزيوني على كأس العالم للسيدات الصيف المقبل في الدول الأوروبية الكبرى، ما لم تُحسّن القنوات الناقلة عروضها للحصول على حقوق البث.

وانتقد إنفانتينو في أكتوبر الماضي القنوات الناقلة، قائلا «إنها قدمت عروضا أقل بـ100 مرة لنقل كأس العالم للسيدات مقارنة ببطولة الرجال»، حسب «فرانس برس».

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وواصل الهجوم مرة أخرى الإثنين، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق النهائيات في أستراليا ونيوزيلندا، داعيًا إلى مبلغ عادل للحصول على حقوق البث.

وأعلن «فيفا» في بيان أنه لم يَبِع بعد حقوق البث لبعض الأسواق الكبرى. وقال إنفانتينو من مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال ندوة عن استخدام كرة القدم كأداة للتجارة والتنمية إن «العروض من القنوات الناقلة، لا سيما في الدول الأوروبية الخمس الكبرى ما زالت مخيبة»، مشددًا على أن العائدات ستكون من نصيب كرة القدم النسائية للمساهمة في تطويرها.

وانتقد إنفانتينو القنوات لتقديمها ما بين مليون و10 ملايين دولار للحصول على حقوق بث مونديال السيدات، مقارنة بما بين 100 و200 مليون لنسخة الرجال.