أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح لقب أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل «بيليه» رسميا مرادفا لكلمة «استثنائي، لا يضاهى، فريد»، بعد أن أُردج اسمه كأحدث كلمة في قاموس «ميشايليس» باللغة البرتغالية، وهو أحد أكثر القواميس شهرة في البرازيل، لتعد كلمة «بيليه» كصفة جديدة إلى طبعته الإلكترونية.

جاء هذا الإدراج بعد حملة قامت بها مؤسسة بيليه لتكريم نجم كرة القدم، وجمعت أكثر من 125 ألف توقيع. وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، ويعد على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ. وتوفي في ديسمبر عن عمر ناهز 82 عاما، حسب «رويترز».

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مسيرة كروية بارزة لعقدين من الزمن

خلال مسيرته الكروية التي امتدت لعقدين من الزمن، سجل بيليه رقما قياسيا في عدد الأهداف بلغ 1281 هدفا مع نادي سانتوس البرازيلي، والمنتخب البرازيلي، ونيويورك كوزموس.

منذ وفاته بسبب مضاعفات سرطان القولون، كان ناديه السابق سانتوس، وقناة سبور تي في الرياضية، ومؤسسة بيليه، يضغطون من أجل اعتماد وتعريف اسم نجم كرة القدم داخل القاموس الشهير.

قاموس «ميشايليس» يعتمد النسخة الرقمية

يوم الأربعاء، أعلن الناشرون المسؤولون عن قاموس «ميشايليس» أنه سيجرى تضمين كلمة «بيليه» في النسخة الرقمية من قاموسهم باللغة البرتغالية على الفور، وفي النسخة المطبوعة بمجرد نشر الإصدار التالي.

وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها: «شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، ويعتبر أعظم رياضي في كل العصور».

مؤسسة بيليه الخيرية: خطوة للحفاظ على تراث اللاعب

وقالت مؤسسة بيليه الخيرية، وهي منظمة خيرية تم إنشاؤها للحفاظ على تراث اللاعب، إن هذه الخطوة تكريم مناسب له، بينما غرّد الحساب الرسمي لأسطورة كرة القدم بالقول: «التعبير المستخدم للإشارة إلى شخص بأنه الأفضل في ما يفعله، جرى إدراجه بشكل أبدي على صفحات القاموس».

اسم «بيليه» يدرج في قاموس «ميشايليس». (إنترنت)