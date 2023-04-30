الدوري الفرنسي: خسارة موجهة لباريس على أرضه أمام لوريان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض فريق باريس سان جيرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي لخسارة مذلة على ملعبه «بارك دي برانس» أمام لوريان بثلاثة أهداف لواحد، الأحد في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولعب سان جيرمان معظم المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى حكيمي بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة بعد خطأ على رومين فافر، قبل أن يتحصل على الثانية ويطرد في الدقيقة 20 بعد خطأ ثانٍ على الكاميروني دارلين يونغوا، وفق «فرانس برس».

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ومُني سان جيرمان المتصدر بخسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات تواليًا والسادسة له هذا الموسم، والثالثة في عقر داره، لكنه رغم ذلك حافظ على فارق الثماني نقاط بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا الذي يلعب لاحقًا أمام أوكسير في ختام منافسات هذه الأمسية.

كما يتقدم نادي العاصمة بفارق تسع نقاط عن لنس الثالث الذي يلعب الثلاثاء مع تولوز.

تقدم لوريان عبر إنزو لو فيه بالدقيقة 15، وعادل سان جيرمان بفضل كيليان مبابي الذي استفاد من خطأ فادح من الحارس السويسري إيفون مفوغو الذي قام بوضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم إطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك في الدقيقة 29.

مبابي في صدارة الهدافين

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفًا، بفارق هدفين عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل.

وأضاف لوريان الثاني عبر مدافعه الكاميروني يونغوا عند الدقيقة 39، قبل أن يوجه الضربة القاضية لآمال المتصدر بالعودة بهدف ثالث من البديل السنغالي بامبا ديينغ بالدقيقة 89.

وهي المرة الأولى منذ العام 1989 تهتز فيها شباك سان جيرمان على ملعبه للمرة الثامنة توالياً.

خيبة أمل

قال مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه «من الواضح أنها خيبة أمل، وليس غضبًا، ولكن علينا تحليل الموقف بشكل صحيح. هي هزيمة إضافية لا تأتي في الواقع في الوقت المناسب، ولكن عندما نستهل المباراة كما فعلنا، لا يمكننا الحصول على نتيجة أخرى».

المطالبة بردة فعل

من ناحيته، طالب مستشار كرة القدم في نادي العاصمة البرتغالي لويس كامبوس برد فعل من فريقه بعد الهزيمة أمام لوريان، مقرًا في حديث لقناة كانال بلوس «تفهم الانتقادات».

قال «أريد أن أخبر الجماهير أننا نتفهم أنهم أصيبوا بخيبة أمل. نشعر بخيبة أمل أيضاً. الشيء الأكثر أهمية هو الرد بسرعة. لقد كنا في الصدارة منذ اليوم الأول، هناك خمس مباريات لن نخسر رؤوسنا وعلينا الاستمرار بعملنا».