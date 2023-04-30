هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

القاهرة - بوابة الوسط

سجل لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي هدفًا غريبًا خلال المباراة أمام لوريان اليوم على ملعب «بارك دي برانس» ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الفرنسي.

واستغل مبابي خطأ من حارس لوريان الذي أسقط الكرة أرضا ظنًا منه أن حكم المواجهة أطلق صافرته، قبل أن ينقض مبابي على الكرة وأودعها الشباك، حسب «بي إن سبورت».

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