الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة من أرسنال بفوزه على فولهام

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة 34 الأحد.

على ملعب كريفن كوتيدج، فرض الأرجنتيني خوليان ألفاريس نفسه نجمًا للقاء بتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 3، قبل أن يسجل بطل مونديال قطر الثاني بتسديدة من 25 مترًا عند الدقيقة 36. وسجل هدف فولهام اليتيم البرازيلي كارلوس فينيسيوس بالدقيقة 15، حسب «فرانس برس».

- هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا

- «مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

ورفع العملاق هالاند رصيده إلى 34 هدفًا في 30 مباراة في الدوري هذا الموسم، ليدخل التاريخ من بابه الواسع بعدما تساوى مع المهاجمين أندي شيرر وأندي كول، وسجل شيرر 34 هدفًا لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضًا في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، متفوقًا بفارق 21 هدفًا عن أي لاعب آخر في «البريميرليغ» هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

إزاحة أرسنال

وأزاح سيتي الذي رفع رصيده إلى 76 نقطة أرسنال الذي يستقبل تشيلسي الثلاثاء في ختام منافسات هذه المرحلة، عن الصدارة متقدمًا عليه بفارق نقطة بعدما هيمن نادي «المدفعجية» على المركز الأول لفترة طويلة.

لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على أرض سيتي برباعية لواحد الأسبوع الماضي، وضعت الفريق المملوك إماراتيًا في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.

وحقق سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين فوزه الثامن تواليًا في الدوري، في سلسلة حقق خلالها الفوز على ليفربول وأرسنال بالنتيجة ذاتها.

في المقابل، تعرض فولهام لخسارته الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام أستون فيلا بهدف لصفر الثلاثاء، بعد انتصارين توالياً أمام ليدز وإيفرتون.