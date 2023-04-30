هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط

عادل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» والبالغ 34 هدفًا، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.

وترجم هالاند (22 عامًا) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعًا رصيده إلى 34 هدفًا في 30 مباراة، وفق «فرانس برس».

- «مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

- «البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة

وسجل شيرر 34 هدفًا لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضًا في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، متفوقًا بفارق 21 هدفًا عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

إزاحة أرسنال عن الصدارة

ويسعى مانشستر سيتي لإزاحة أرسنال عن الصدارة، إذ يتصدر الفريق اللندني الترتيب منذ فترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على أرض سيتي بأربعة أهداف لهدف الأسبوع الماضي،

وضعت الفريق المملوك إماراتيًا في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.