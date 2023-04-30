  • Alwasat News
Atwasat

هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 05:24 مساء
هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا
إيرلينغ هالاند يحتفل بهدفه في مواجهة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

عادل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» والبالغ 34 هدفًا، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.

وترجم هالاند (22 عامًا) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعًا رصيده إلى 34 هدفًا في 30 مباراة، وفق «فرانس برس».

- «مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
- «البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة

وسجل شيرر 34 هدفًا لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضًا في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، متفوقًا بفارق 21 هدفًا عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

إزاحة أرسنال عن الصدارة
ويسعى مانشستر سيتي لإزاحة أرسنال عن الصدارة، إذ يتصدر الفريق اللندني الترتيب منذ فترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على أرض سيتي بأربعة أهداف لهدف الأسبوع الماضي،

وضعت الفريق المملوك إماراتيًا في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: زعبية.. إختطاف آخر والبقية تأتي!

«نسخة إلى الرأي العام»: زعبية.. إختطاف آخر والبقية تأتي!
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
المملكة المتحدة تستعد لتتويج الملك تشارلز.. أول احتفال من نوعه منذ 70 عاما

المملكة المتحدة تستعد لتتويج الملك تشارلز.. أول احتفال من نوعه منذ 70 عاما
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الترجي يحجز تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال وسط أعمال شغب ونيران «الشماريخ»
الترجي يحجز تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال وسط أعمال شغب ونيران ...
المكسيكي بيريس يحرز لقب جائزة أذربيجان الكبرى لـ«فورمولا 1» أمام زميله فيرستابن
المكسيكي بيريس يحرز لقب جائزة أذربيجان الكبرى لـ«فورمولا 1» أمام ...
دوري السلة الأميركي: دنفر ناغتس يهزم فينيكس صنز ويتقدم عليه في السلسلة
دوري السلة الأميركي: دنفر ناغتس يهزم فينيكس صنز ويتقدم عليه في ...
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة الذهاب أمام ضيفه الياباني
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة الذهاب ...
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى بيتيس
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
المزيد
هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا
هالاند يفتتح التسجيل للسيتي ويحقق رقما قياسيا جديدا...
كأس فرنسا: تولوز ينهي جفاف 66 عامًا ويتوج باللقب
كأس فرنسا: تولوز ينهي جفاف 66 عامًا ويتوج باللقب...
الدوري الإيطالي: نابولي يفرط في الاحتفال باللقب أمام جماهيره عقب التعادل مع ساليرنيتانا
الدوري الإيطالي: نابولي يفرط في الاحتفال باللقب أمام جماهيره......
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى بيتيس
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى......
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة الذهاب أمام ضيفه الياباني
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة ......
المزيد