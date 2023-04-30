كأس فرنسا: تولوز ينهي جفاف 66 عامًا ويتوج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى تولوز جفافًا عن الألقاب دام 66 عامًا بتتويجه السبت بطلًا لكأس فرنسا على حساب نانت حامل اللقب بنتيحة كاسحة بخمسة أهداف لهدف، على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة باريس.

وهذا اللقب الثاني فقط في تاريخ تولوز على الإطلاق وتحديدًا منذ تتويجه أيضًا بلقب الكأس العام 1957 على حساب أنجيه، حسب «فرانس برس».

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وهذا أكبر فارق في مباراة نهائية من كأس فرنسا منذ فوز سانت إتيان ضد نانت أيضًا في العام 1970 بخماسية نظيفة.

وأنهى نانت العام الماضي جفافًا عن الألقاب دام منذ تتويجه بلقب الدوري المحلي العام 2001، بفوزه في النهائي على نيس (1-0). وكان يطمح للقبه الخامس في مسابقة الكأس التي ظفر بها أيضًا أعوام 1979، 1999 و2000.

رقم قياسي في النهائي

وبات تولوز أول فريق يسجل أقله أربعة أهداف في أول شوط من نهائي كأس فرنسا منذ ليل ضد بوردو العام 1955، وفق موقع «أوبتا» للإحصاءات.

وأتت هذه الهزيمة لتزيد من معاناة نانت، بطل فرنسا ثماني مرات، هذا الموسم، إذ يكافح في الدوري المحلي من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السادس عشر من دون فوز بأي من مبارياته التسع الأخيرة، على عكس تولوز الذي يبدو في موقع جيد للبقاء بين الكبار.