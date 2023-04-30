الدوري الإيطالي: نابولي يفرط في الاحتفال باللقب أمام جماهيره عقب التعادل مع ساليرنيتانا

القاهرة - بوابة الوسط

فرط نادي نابولي الإيطالي في الاحتفال باللقب أمام جماهيره التي ملأت جنبات ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، عقب تعادله بهدف لمثله أمام ضيفه ساليرنيتانا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتأجل حسم اللقب للجولة المقبلة من البطولة.

وتعرض لاتسيو أقرب ملاحقي نابولي إلى خسارة قاسية أمام إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدف، قربت نابولي من تتويجه باللقب في حالة فوزه أمام ساليرنيتانا، إلا أن نادي الجنوب لم يحسم اللقب اليوم، حسب «فرانس برس».

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واستعدت جماهير نابولي منذ شهور للاحتفال باللقب الثالث في تاريخ النادي الغائب عن خزانتهم منذ 1990، حينما جلب الساحر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الفرح لمدينة الجنوب مرتين أعوام 1986 و1989، إلا أنها تقيم في شوارع المدينة منذ ليلة البارحة استعدادا للاحتفال باللقب، الذي تأجل مباراة أخرى عقب التعادل اليوم.

انتظار الهدف

وحبس لاعبو نابولي الأنفاس طيلة الشوط الأول من اللقاء، لتنتظر الجماهير حتى الدقيقة 62 من الشوط الأول، قبل أن تطلق احتفالاتها بهدف الظهير ماتياس أوليفيرا، إلا أن بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا تعادل لفريقه في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ليؤجل حسم لقب الدوري للمواجهة المقبلة أمام أودينيزي.

ورفع نابولي رصيده من النقاط في المركز الأول عند 79 نقطة، متقدما أمام لاتسيو الثاني صاحب الـ61 نقطة، بينما ارتقى ساليرنيتانا (34) إلى المركز الـ13 أمام إمبولي بفارق نقطة واحدة (33).