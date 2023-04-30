إنتر يقرب نابولي من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990

القاهرة - بوابة الوسط

بات نابولي بحاجة إلى الفوز على ساليرنيتانا، اليوم الأحد، لضمان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1987 و1990.

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يأتي هذا بعد خسارة مطارده لاتسيو على أرض إنتر (1-3) في المرحلة الثانية والثلاثين. وفيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة، سيرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 81 نقطة، في حال فوزه على ساليرنيتانا، صاحب المركز الرابع عشر، حسب «فرانس برس».

ويقترب نابولي من حسم لقب الدوري الإيطالي قبل ست مراحل على ختام موسم «سيري أ». وفي حال تعادله، سيكون نابولي بحاجة إلى نقطة إضافية لإحراز اللقب.