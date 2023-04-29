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الوداد يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد ماراثون أمام سيمبا التنزاني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 03:39 مساء
الوداد يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد ماراثون أمام سيمبا التنزاني
الوداد المغربي أمام سيمبا التنزاني. (إنترنت)
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بلغ الوداد الرياضي المغربي مجددا، نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مواصلا حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة، بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني (4-3) بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي (1-صفر) للفريق البيضاوي الجمعة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي.

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وكان سيمبا قد فاز ذهابا بالنتيجة عينها في دار السلام، ويدين الوداد بتأهله إلى هدافه السنغالي بولي سامبو صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإلى الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين ترجيحيتين، منحت التأهل لحامل اللقب، وبلغ الوداد نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي، حيث ضرب موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والشباب الرياضي بلوزداد الجزائري، وكان صنداونز قد فاز ذهابا (4-1) في الجزائر، حسب «فرانس برس».

الوداد المغربي يظهر نوايا تدارك خسارته
وأظهر الفريق المغربي نواياه في تدارك خسارته ذهابا على نحو مبكر، إذ مارس ضغطا كبيرا على مرمى الفريق التنزاني ولا سيما بعد استعادة هدافه السنغالي بولي سامبو مدعوما من جلال الداودي وأيمن الحسوني وسيف الدين بوهرة ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران والظهير الدولي يحيى عطية الله، بالإضافة إلى دعم جماهيره العريضة.

في المقابل اعتمد المدرب البرازيلي لسيمبا روبرتو أوليفييرا غونسالفيش على تكثيف عناصره في وسط الملعب مع الاعتماد على المرتدات السريعة والتسديد من بعيد بقيادة الهداف جان باليكي صاحب الإصابة الوحيدة في لقاء الذهاب والزامبي كلاتوس شاما ودنيس كيبو.

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