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فريق إيطالي يستبعد دراجا قتل قطة من نافذة غرفته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 03:16 مساء
فريق إيطالي يستبعد دراجا قتل قطة من نافذة غرفته
أنتونيو تيبيري. (أرشيفية - الإنترنت)
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استبعد فريق تريك سيغافريدو الإيطالي الدراج الواعد أنتونيو تيبيري، الذي أطلق النار على قطة من غرفة نافذته متسبباً في قتلها، بسبب سلوكه خلال فترة إيقافه.

وكان بطل العالم السابق، تحت 19 عاما، تيبيري قد قال في فبراير الماضي إنه كان يجرّب بندقية هوائية، عندما قتل قطة تعود إلى حاكم سان مارينو السابق ووزير السياحة فيديريكو بيديني أماتي.

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غُرّم تيبيري 4 آلاف يورو، وأوقف 20 يوما عن المشاركة مع فريقه. لكن فريق تريك سيغافريدو قال الجمعة «إنه تعرّض لخيبة أمل من تيبيري البالغ 21 عاماً خلال فترة إيقافه، لم تستوف تصرفات الدراج خلال فترة إيقافه معاييرنا للعودة إلى المسابقات. مع إنهاء عقده، بمقدوره التوقيع كدراج حرّ مع فريق آخر»، حسب «فرانس برس».

القطة المقتولة تثير اهتمام الصحف الإيطالية
ونقلت الصحف الإيطالية عن بيديني بعد الحادثة قوله «لم تزعج القطة أحدا. إنها معنا منذ فترة طويلة. ابنتي لوسيا البالغ عمرها ثلاث سنوات تحبها. لا يمكنك قتل حيوان أليف ثم تتعرض فقط لغرامة 4 آلاف يورو».

قال الفريق بعدها إنه سيتبرّع براتب الدراج المقيم في سان مارينو، الذي أكد عدم نيته قتل القطة خلال فترة إيقافه إلى منظمة رعاية وحماية وإنقاذ الحيوانات، وكذلك العمل مع الدراج للتأكد من تثقيف نفسه.

ويُعدّ تريك من الفرق المشاركة في المسابقات الكبرى، ويضمّ في صفوفه بطل العالم 2019 الدنماركي مادس بيدرسن، المتسلّق الإيطالي جوليو تشيكوني، والأميركي كوين سيمونز.

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