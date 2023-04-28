دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الفريق النسائي بنادي برشلونة الإسباني نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم للمرة الثالثة تواليا، وذلك بتعادله مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف لمثله الخميس في إياب نصف النهائي على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتأهل النادي الكاتالوني، الفائز باللقب عام 2021، إلى النهائي لفوزه ذهابا في لندن بهدف النرويجية كارولين جراهام هانسن التي كانت على الموعد مع الشباك مرة أخرى في مواجهة العودة، أمس الخميس في «كامب نو» وسط حضور 72 ألف متفرج بافتتاحها التسجيل في الدقيقة 64، وفق «فرانس برس».

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لكن الفريق اللندني الذي أقصى ليون حامل اللقب من ربع النهائي، لم ينتظر طويلا وأدرك التعادل في الدقيقة 67 بمتابعة من النرويجية الأخرى غورو رايتن، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وتتأهل سيدات برشلونة مستفيدة من تفوقها في مواجهة الذهاب بهدف نظيف.

مواجهة النهائي

وتنتظر لاعبات برشلونة في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الإثنين المقبل بين ناديي أرسنال الإنجليزي وضيفه فولفسبورغ الألماني، انتهت مواجهة الذهاب في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتقام المباراة النهائية في الثالث من يونيو المقبل في مدينة أيندهوفن الهولندية.