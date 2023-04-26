مدرب وست هام يكشف مستقبل ديكلان رايس...

أوضح مدرب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي ديفيد مويس، أن مستقبل ديكلان رايس متوسط ميدان الفريق مرتبط بالمقابل المادي المناسب للاعب، مؤكدا أن وست هام المكان الأفضل للإنجليزي الشاب.
وقال مويس في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: «إذا لم تقدم الأندية المهتمة بخدمات رايس المبلغ المطلوب، فإنه سيتم رفض عرضها.. الإدارة واضحة في هذا الشأن»، وفق «سكاي سبورت».
- الدوري الإنجليزي: أرسنال يسهل مهمة سيتي نحو اللقب
- «وست هام» يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية ناجحة
وتابع: «أملي هو أن يعتقد ديكلان أن وست هام هو أفضل مكان بالنسبة له، نحن سعداء بالعمل معه، ونتمنى استمراره في الفريق، هو دائما يقدم الإضافة لنا ويساعد زملاءه».
اللاعب يفضل الانتقال
ومع بقاء موسم واحد في عقد رايس مع «المطارق»، فإنه يرغب في خوض تحد جديد عوضا عن تجديد تعاقده، ومن بين الأندية المهتمة بخدماته (أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد)، يفضل ديكلان اللعب لأرسنال الموسم المقبل.
تعليقات