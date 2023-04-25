كلوب: ليفربول يسابق الزمن في «البريميرليغ» بعد موسم سيئ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء، أن فريقه لا يزال أمامه مجال للتحسين رغم الصحوة في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، ويتطلع للتأهل لإحدى البطولات الأوروبية بعد موسم سيئ. ولم يخسر فريق كلوب في آخر أربع مباريات، وسيلتقي في مواجهته المقبلة مع وست هام يونايتد المنتشي بفوزه (4-0) على بورنموث، لينتقل فريق المدرب ديفيد مويز للمركز 13.

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وقال كلوب للصحفيين قبل رحلة الأربعاء: «لا يزال يتعين علينا تحسين أنفسنا، لا يمكننا الحديث عن الاتساق بعد الفوز في مباراتين، خاصة عندما تفوز بمباراة مثل الأخيرة، دفاعنا لم يكن مثاليًا في المباراة الماضية، علينا أن نتخذ الخطوة التالية والاستمرار، لدينا الكثير من الأشياء الجيدة في آخر مباراتين، هذه طريقة جيدة لبدء وإنهاء مباراة»، حسب «رويترز».

وأحرز ديوغو جوتا أربعة أهداف في آخر مباراتين له بعد عودته من إصابة طويلة، وأشاد كلوب بعودة المهاجم البرتغالي إلى مستواه. وأضاف: «عاد إلى السرعة، لاعب استثنائي منذ انضمامه إلينا، ذكي للغاية ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة، ليس الأطول ولكنه يمثل تهديدًا خطيرًا في ألعاب الهواء».