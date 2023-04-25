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نادال: رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد ألجأ إلى علاج مختلف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 04:04 مساء
نادال: رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد ألجأ إلى علاج مختلف
رافايل نادال. (فرانس برس)
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عبر توني نادال، عم نجم كرة المضرب الإسبانية رافايل نادال ومدربه السابق، عن تفاؤله بخوض حامل لقب 22 بطولة كبرى نهائيات فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، بيد أن حامل اللقب في 14 نسخة قياسية لن يشارك بظروف مثالية.

وقال توني نادال في حديث لقناة «تي في إ» الإسبانية الرسمية «رافا يتعافى، لا اعتقد أنه سيحتاج لوقت طويل للتنافس مجددا، لكن في البطولة هنا مدريد المفتوحة لن يكون الأمر ممكنا»، حسب «فرانس برس».

- ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا

وكان نادال أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في مدريد إحدى بطولات الماسترز ألف نقطة، إذ يواصل تعافيه من اصابة بوركه تعرض لها في يناير الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة.

رحلة التعافي لم تأت بثمارها
قال ابن السادسة والثلاثين إن رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد يلجأ إلى علاج مختلف، دون تحديد موعد نهائي لنفسه من أجل التعافي، ليعزز الشكوك حول غيابه عن رولان غاروس.

يأمل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات إحراز البطولات الكبرى في البطولة التي تنطلق في 28 مايو المقبل، وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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