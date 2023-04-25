الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال يوفنتوس يعيش حالة من التخبط رغم قرار إعادة 15 نقطة على الأقل حتى الآن إلى رصيده بعد إلغاء عقوبة الخصم عليه، وعودة القضية إلى محكمة الاستئناف الرياضية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤكد أو تخفف العقوبة.

لكن النادي سيظل مضطرا للتعامل مع التحقيق في مسألة الرواتب المؤجلة وعلاقاته المثيرة للشبهات، ما قد يجلب عليه عقوبات مشددة. ومن ناحيته لا يسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الانتظار كثيرا، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وذكرت جريدة «غازيتا ديلو سبورت» أنه إذا استغرق القضاء الأوروبي وقتا أطول من اللازم، فقد يتخذ «يويفا» قرارا بشأن مصير يوفنتوس ومسؤوليه وما ينسب له من سلوك غير رياضي، لكن الخطر الأكبر يتمثل في استبعاده من البطولات الأوروبية لمدة عام على الأقل.

إضافة إلى كل ذلك، يظهر ملف دوري السوبر والذي قد تعلن عقوبته في يونيو المقبل. وبالتالي ليس هناك بديل أمام «السيدة العجوز» سوى تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في جدول «الكالتشو» تحسبا لعقوبة محتملة قد تطبق الموسم المقبل.